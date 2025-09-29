Lrytas Premium prenumerata tik
Greta Šiaulių nuo šlaito nusirito ir ratais į viršų ant pėsčiųjų tako liko gulėti automobilis

2025 m. rugsėjo 29 d. 21:43
Visos Šiaulių operatyvinės tarnybos buvo sukeltos ant kojų pirmadieno vakarą gavus pranešimą apie avariją kelyje Šiauliai – Palanga.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgasrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, pranešimas apie avariją kelyje A11 (Šiauliai – Palanga) gautas apie 19 val. 27 min. Buvo pranešta, kad visai greta Šiaulių apsivertė automobilis.
Į avarijos nuskubėjo visos Šiaulių operatyvinės tarnybos – ugniagesiai, policijos patruliai, greitosios pagalbos medikai.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad lengvasis automobilis peršoko atitvarus, suskaldė informacinį kelio ženklą ir nusiritęs nuo stataus šlaito apvirto ratais į viršų.
Liudininkai praneša, kad automobilis po avarijos liko gulėti ant pėsčiųjų tako – tik laimingo atsitiktinumo dėka tuo metu niekas nėjo pro šalį.
Pasak ugniagesių, jiems atvykus, vairuotojas prispaustas nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo.
Nepaisant to, automobilio vairuotoją apžiūrėjo medikai.
Įvykis tiriamas.
