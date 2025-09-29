Molėtų r. susidūrė du BMW, ugniagesiai iš nuolaužų išlaisvino užspaustą merginą

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, rugsėjo 28 d. apie 15 val. 03 min. ugniagesiai gavo pranešimą, kad Molėtų r., Giedraičių seniūnijoje, Žvirbliškių kaime, Saulėtekio g. susidūrė du automobiliai, yra prispaustų žmonių.
Gelbėtojams atvykus paaiškėjo, kad susidūrė du lengvieji automobiliai - BMW 518D ir BMW X3.
Iš automobilio BMW 518D ugniagesiai išlaisvino sąmoningą merginą.
Visus įvykyje nukentėjusius žmones greitosios pagalbos medikai išsivežė į ligoninę.
Atjungti automobilių akumuliatoriai, nuvalyta kelio danga.
Įvykis tiriamas.
BMW avarijaMolėtų rajonasugniagesiai
