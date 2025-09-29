Prie vairo užmigęs lietuvis Lenkijoje sukėlė kraupią avariją – žuvo keturi žmonės

Pirmieji apie avariją dar šeštadienį paskelbė Olesnicos miesto (miestas Žemutinės Silezijos vaivadijoje, pietvakarių Lenkijoje apie 30 km į šiaurės rytus nuo Vroclavo – red past.) ugniagesiai.
„Šiandien po 10 valandos greitkelyje S8 susidūrė du lengvieji automobiliai ir du sunkvežimiai. Žuvo 2 žmonės, dar 2 sužeisti“, – rugsėjo 27 d. pranešė gelbėtojai.
Pirmadienį paaiškėjo, kad abu sužeistieji mirė ligoninėje, o avariją sukėlė lietuvis vilkiko vairuotojas. Apie tai skelbia visa Lenkijos žiniasklaida.
Portalas tvn24 praneša, kad greitkelyje S8 (kelias, nuo Vroclavo, pro Lodzę vedantis į Varšuvą) žuvusių žmonių skaičius iki keturių išaugo pirmadienio rytą. Du žmonės žuvo iš karto, sekmadienį buvo patvirtinta trečio žmogaus mirtis, o pirmadinio rytą policija, kadligoninėje mirė ir ketvirtas žmogus.
„Policijos duomenimis, avariją sukėlė 58 metų Lietuvos pilietis, kuris greičiausiai užmigo prie vairo“, – praneša tvn24. Avarija įvyko šeštadienį po 10 val. ryto greitkelyje S8, važiuojančiame Varšuvos link. Bernadeta Pytel mums papasakojo, kad susidūrė du sunkvežimiai ir du lengvieji automobiliai.
Iš karto žuvo du vyrai – 69 metų automobilio „Škoda“ vairuotojas ir 73 metų to paties automobilio keleivis. Automobiliu važiavusios 60 metų ir 63 metų keleivės buvo nuvežtos į ligoninę, bet neišgyveno.
„Pirminiai duomenys rodo, kad 58 metų sunkvežimio MAN vairuotojas, Lietuvos pilietis, greičiausiai užmigo prie vairo ir atsitrenkė į lengvąjį automobilį „Škoda“, kuris vėliau atsitrenkė į lengvąjį automobilį „Peugeot“, kuriame važiavo du žmonės. „Peugeot“ vėliau atsitrenkė į sunkvežimio „Scania“ galą“, – portalui tvn24 sakė Olesnicos rajono policijos spaudos atstovė Bernadeta Pytel.
Lietuvis po avarijos buvo sulaikytas, policija skelbia, kad jis buvo blaivus.