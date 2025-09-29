Savaitgalį gaisruose ugniagesiai išgelbėjo du žmones

Penktadienį, apie 16 val. 17 min. pranešta, kad Kaune, Karaliaus Mindaugo prospekte, restorane, esančiame prekybos centre, tvyro daug dūmų. Atvykus ugniagesiams, kavinėje kilęs gaisras jau buvo užgesintas, veikė automatinė gaisrų gesinimo sistema. Iki ugniagesių atvykimo darbuotojai evakavo lankytojus. Vieną žmogų medikai išvežė į gydymo įstaigą.
Šeštadienį, apie 18 val. 32 min., Utenos rajone, Tauragnų seniūnijoje, Varpiškių kaime, gaisras kilo mediniame gyvenamajame name: dūmtraukyje degė suodžiai. Atvykus ugniagesiams, namas buvo uždūmintas. Ugniagesiai name buvusią sunkiai vaikštančią moterį išnešė į kitą pastatą. Vyras ir moteris išvežti į gydymo įstaigą. Iki ugniagesių atvykimo dūmtraukyje degę suodžiai buvo užgesę. Ugniagesiai atliko žvalgybą, išvalė krosnyje esančias žarijas, išvėdino patalpas. Namuose autonominis dūmų detektorius buvo ir veikė.
Apie 8 val. 57 min., Vilniaus rajone, Šatrininkų seniūnijoje, Kyviškių kaime, degė ūkiniai pastatai. Atvykus ugniagesiams, trijuose mūriniuose pastatuose, kurie sujungti koridoriais, tvyrojo daug dūmų. Gaisre nukentėjo vyras, jis išvežtas į gydymo įstaigą. Iš pastato išvesti šeši žirgai. Gaisro metu užduso šuo, sudegė 200 kv. m buitinė patalpa, 1 t dyzelinio kuro, motociklas ir šalia pastato buvę 50 rulonų šiaudų. Šiaudus išvežti padėjo įmonės traktorius.
Penktadienį, apie 5 val. 57 min., Palangoje, Užkanavės gatvėje, užsidegė elektromobilių įkrovimo stotelė. Atvykus ugniagesiams, vienoje iš penkių elektrinių automobilių įkrovimo stotelių buvo matomas kibirkščiavimas, rūko dūmai. Atjungus elektros energiją, laidai toliau kibirkščiavo. Jie nustojo kibirkščiuoti, kai ESO darbuotojai atjungė elektros tiekimą greta esančioje elektros skydinėje. Įvykio metu apsilydė įkrovimo stotelės elektros instaliacija.
Šeštadienį, apie 14 val. 54 min., Klaipėdos rajone, Priekulės seniūnijoje, Pleškučių kaime, ūkiniame pastate degė saulės energijos kaupikliai. Iš pastato į lauką išnešta 16 saulės modulių energijos kaupiklių. Gaisro metu aprūko patalpos, kurioje buvo kaupikliai, lubos ir sienos, dirbtuvėse buvę statybiniai įrankiai, išsilydė įtampos keitiklio ir instaliacijos laidai.
Sekmadienį, apie 4 val. 58 min., Jurbarko rajone, Skirsnemunės seniūnijoje, Pilies II kaime, degė gyvenamasis namas. Gaisro metu išdegė antrojo aukšto vidus, buvo nuardyta dalis stogo dangos.
Apie 22 val. 45 min., Klaipėdos rajone, Judrėnų seniūnijoje, Dauskių kaime, gaisras kilo ūkiniame pastate. Ugniagesiai išsaugojo tris pastatus. Gaisro metu sudegė pastato ir priestato stogai, sukrito medinės konstrukcijos, išdegė pastato vidus, apdegė priestate buvę namų apyvokos daiktai.
Penktadienį, apie 18 val. 47 min., pranešta, kad Vilniuje, Pagirių seniūnijoje, Tarnėnų kaime, Tarnėnų miške, pariedėjęs automobilis prispaudė žmogui koją. Ugniagesiai automobilį patraukė ir, išlaisvinę žmogų, perdavė jį medikams.
Šeštadienį iš vandens telkinių ištraukti du skenduoliai. Apie 12 val. 27 min., Molėtų rajone, Alantos seniūnijoje, Alantos miestelyje, iš tvenkinio ištrauktas žmogaus kūnas.
Apie 13 val. 53 min., Molėtuose, Vilniaus gatvėje, iš Siesarčio upelio taip pat ištrauktas žmogaus kūnas.
Sekmadienį ugniagesių gelbėtojų pagalbos reikėjo medikams. Apie 8 val. 02 min. gautas pranešimas iš Greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigados, kad Utenos rajone, Vyžuonų seniūnijoje, Vyžuonų viensėdyje, įvykęs eismo įvykis, kurio metu automobilis įvažiavo į melioracijos griovį su vandeniu. Medikai konstatavo automobilio vairuotojo mirtį. Ugniagesiai gelbėtojai iš melioracijos griovio ištraukė žmogaus kūną, o iš griovio – lengvąjį automobilį.
Apie 15 val. 03 min., pranešta, kad Molėtų rajone, Giedraičių seniūnijoje, Žvirbliškių kaime, susidūrus dviem automobiliams BMW 518D ir BMW X3, buvo prispausti du žmonės. Ugniagesiai gelbėtojai iš vieno automobilio išlaisvino merginą, visi nukentėjusieji išvežti į gydymo įstaigą.
