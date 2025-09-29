Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Tauragės rajone – kraupi grybautojo paieškų atomazga: 73 metų vyras miške rastas negyvas

2025 m. rugsėjo 29 d. 10:48
Tauragės rajone grybauti išėjęs 73 metų Stanislovas L. rastas negyvas maždaug už 2 kilometrų nuo savo sodybos esančiame miške. Apie tai pirmadienį pranešė Tauragės vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyresnioji specialistė Greta Kęsminaitė-Pudžemė.
Vyriškio kūną aptiko prie paieškos prisidėję Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovai.
Pensininko artimieji pasigedo jo prieš keletą dienų.
Tauragės policija praėjusį penktadienį išplatino pranešimą, jog Stanislovas L. iš sodybos, esančios Antegluonio kaime, galimai išėjo grybauti, tačiau į namus nesugrįžo.
Dingusiojo ieškojo policija, Raudonojo Kryžiaus atstovai, vietos gyventojai.
Penktadienio rytą pranešta, kad jo kūnas aptiktas tose pačiose apylinkėse esančiame miško masyve.
Iškviesti greitosios pagalbos medikai konstatavo Stanislovo L. mirtį.
Mirties aplinkybes nustatys policija. Kol kas neaišku, vyriškis pasiklydo, grybaujant jam staiga pablogėjo sveikatos būklė ar mirtis ištiko dėl kurios nors kitos priežasties.
Tauragės rajonasgrybautojasMirtis
