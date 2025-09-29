Tauragės rajone – kraupi grybautojo paieškų atomazga: 73 metų vyras miške rastas negyvas

Vyriškio kūną aptiko prie paieškos prisidėję Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovai.
Pensininko artimieji pasigedo jo prieš keletą dienų.
Tauragės policija praėjusį penktadienį išplatino pranešimą, jog Stanislovas L. iš sodybos, esančios Antegluonio kaime, galimai išėjo grybauti, tačiau į namus nesugrįžo.
Dingusiojo ieškojo policija, Raudonojo Kryžiaus atstovai, vietos gyventojai.
Penktadienio rytą pranešta, kad jo kūnas aptiktas tose pačiose apylinkėse esančiame miško masyve.
Iškviesti greitosios pagalbos medikai konstatavo Stanislovo L. mirtį.
Mirties aplinkybes nustatys policija. Kol kas neaišku, vyriškis pasiklydo, grybaujant jam staiga pablogėjo sveikatos būklė ar mirtis ištiko dėl kurios nors kitos priežasties.
