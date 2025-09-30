Alytaus policija ieško dingusios nepilnametės

Alytaus apskrities policijos pareigūnai ieško Kamilės Jurkšaitytės (gimusi 2008 m.), kuri rugsėjo 27 d. išėjo iš Alytaus miesto šeimos centro globos namų ir iki šiol negrįžo.
K. Jurkšaitytė yra apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rudų akių, tamsių pečius siekiančių plaukų. Išeidama ji vilkėjo mėlynos spalvos megztinį, juodos spalvos sportines kelnes, avėjo baltos spalvos sportinius batus.
Gyventojus, žinančius apie merginos buvimo vietą ar ją pastebėjusius, policija prašo skubiai informuoti Alytaus apskrities VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 65 731, mob. tel. +370 601 22 150, el. paštu vytenis.licus@policija.lt arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.