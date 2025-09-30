Lenkijos teismas leido suimti 4 žmones avarijoje pražudžiusį vilkiko vairuotoją iš Lietuvos

Kaip praneša portalas tvn24.pl, Olesnicos (miestas Žemutinės Silezijos vaivadijoje, pietvakarių Lenkijoje apie 30 km į šiaurės rytus nuo Vroclavo – red. past.) apylinkės teismas leido trims mėnesiams suimti vilkiką vairavusį Lietuvos pilietį 57 metų Liną J. Jis įtariamas sukėlęs avariją greitkelyje S8 (kelias, nuo Vroclavo, pro Lodzę vedantis į Varšuvą – red. past.), kuomet žuvo keturi žmonės. Lietuviui gresia laisvės atėmimas nuo 6 iki 8 metų.
Pirminiais duomenimis, vilkiką vairavęs lietuvis nebuvo apsvaigęs nei nuo alkoholio, nei nuo narkotikų.
Lietuvis pripažįsta savo kaltę, tačiau negali paaiškinti, kaip tai įvyko. Viskas nutiko staiga – dėmesį nukreipus kažkur kitur arba prisnūdus.
„Dėl siauro kelio leidžiamas greitis ten yra 80 km/val. Pirminiais duomenimis, įtariamasis viršijo greitį tik nežymiai. Paskutinę akimirką jis pastebėjo priešais važiuojantį automobilį ir staigiai stabdė. Per kelias sekundes sustojo ir pasuko į dešinę. Automobilis, į kurį jis atsitrenkė, nebuvo sutraiškytas, tačiau smūgio jėga buvo didelė“, – tvn24.pl cituoja Olesnicos apylinkės prokurorę Beatą Ciesielską.
Kaip jau skelbė Lrytas, avarija įvyko šeštadienio rytą. Į ją pateko du vilkikai ir du lengvieji automobiliai.
Per susidūrimą du vyrai (69 m. automobilio „Škoda“ vairuotojas ir to paties automobilio 73 m. keleivis) žuvo iš karto. Dvi tame pačiame automobilyje buvusios moterys (60 m. ir 63 m.) vėliau mirė ligoninėje.
Į avariją patekusio automobilio „Peugeot“ 25 metų vairuotojas nenukentėjo, o kartu važiavęs jo bendraamžis keleivis buvo sužeistas ir nuvežtas į ligoninę. Tą pačią dieną jis buvo išleistas namo.
Sunkvežimių vairuotojai nenukentėjo.
Portalas tvn24.pl skelbia, kad avarijoje žuvę žmonės (dvi poros) važiavo iš Vroclavo į Varšuvoje turėjusią vykti šeimos šventę.