Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Per dviejų automobilių susidūrimą Vilniuje nukentėjo vyras

2025 m. rugsėjo 30 d. 11:42
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo antradienį Vilniuje susidūrus dviem lengviesiems automobiliams.
Daugiau nuotraukų (1)
Incidentas rugsėjo 30 d. apie 9 val. 09 min. įvyko Eišiškių pl. ir Užusienio g. sankirtoje. Policijai buvo pranešta, kad čia susidūrė automobiliai BMW ir „Opel“, 62 metų vyras patyrė galvos traumą, jam reikia medikų pagalbos.
Gavus šį pranešimą į įvykio vietą nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Medikai nukentėjusį vyrą išvežė į ligoninę.
Tuo tarpu policijos pareigūnai pradėjo aiškintis įvykio aplinkybes. Pirminiais duomenimis, avarija galėjo įvykti vienam iš automobilių neatsargiai išsukus iš šalutinės gatvės į pagrindinį kelią.
Įvykis tiriamas.
BMW avarijaVilniusOpel

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.