Per dviejų automobilių susidūrimą Vilniuje nukentėjo vyras

Incidentas rugsėjo 30 d. apie 9 val. 09 min. įvyko Eišiškių pl. ir Užusienio g. sankirtoje. Policijai buvo pranešta, kad čia susidūrė automobiliai BMW ir „Opel“, 62 metų vyras patyrė galvos traumą, jam reikia medikų pagalbos.
Gavus šį pranešimą į įvykio vietą nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Medikai nukentėjusį vyrą išvežė į ligoninę.
Tuo tarpu policijos pareigūnai pradėjo aiškintis įvykio aplinkybes. Pirminiais duomenimis, avarija galėjo įvykti vienam iš automobilių neatsargiai išsukus iš šalutinės gatvės į pagrindinį kelią.
Įvykis tiriamas.