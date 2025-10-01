Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaNelaimės

Raseinių r. vyras persismeigė koją tvoros fragmentu – prireikė gelbėtojų ir medikų

2025 m. spalio 1 d. 08:44
Lrytas.lt
Reta gelbėjimo operacija antradienį vyko Raseinių rajone. Ugniagesiai praneša, kad krisdamas vyras persismėigė koją tvoros fragmentų. Gelbėjant vyrą dalį tvoros teko išpjauti.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 30 d. apie 12 val. 33 min. Raseinių ugniagesiai buvo iškviesti į Paliepių seniūniją, Sujainių kaimą, Paliepių g. Buvo pranešta, kad vyras pakibęs ant tvoros, jis pasismeigė ant kojos.
Atvykę gelbėtojai išsiaiškino, kad vyras krisdamas persismeigė koją tvoros fragmentu.
Dar iki atvykstant ugniagesiams, vyras jau buvo nukeltas išpjovus dalį tvoros.
Ugniagesiai padėjo žmogų perduoti medikams ir įkelti į greitosios pagalbos automobilį.
Įvykis tiriamas.
gelbėjimo operacijaRaseinių rajonastvora
