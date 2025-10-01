Raseinių r. vyras persismeigė koją tvoros fragmentu – prireikė gelbėtojų ir medikų

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 30 d. apie 12 val. 33 min. Raseinių ugniagesiai buvo iškviesti į Paliepių seniūniją, Sujainių kaimą, Paliepių g. Buvo pranešta, kad vyras pakibęs ant tvoros, jis pasismeigė ant kojos.
Atvykę gelbėtojai išsiaiškino, kad vyras krisdamas persismeigė koją tvoros fragmentu.
Dar iki atvykstant ugniagesiams, vyras jau buvo nukeltas išpjovus dalį tvoros.
Ugniagesiai padėjo žmogų perduoti medikams ir įkelti į greitosios pagalbos automobilį.
Įvykis tiriamas.
gelbėjimo operacijaRaseinių rajonastvora
Rodyti daugiau žymių