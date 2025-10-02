Lrytas Premium prenumerata tik
Biržų r. susidūrė du automobiliai „Toyota“ – medikų pagalbos prireikė abiem vairuotojams

2025 m. spalio 2 d. 16:57
Lrytas.lt
Dviem žmonėms prireikė pagalbos ketvirtadienį Biržų rajone susidūrus dviem lengviesiems automobiliams „Toyota“. Į avarijos vietą skubėjo visos rajono operatyvinės tarnybos.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie nelaimę Biržų r., Širvenos seniūnijoje, Biržų kaime spalio 2 d. gautas apie 12 val. 15 min. Visų pirma buvo gautas automatinis „E-Call“ pranešimas, kad susidūrė du automobiliai, gali būti nukentėjusių žmonių.
Į avarijos vietą buvo nusiųstos visos rajono operatyvinės tarnybos - ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai, policijos pareigūnai.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad susidūrė automobilis „Toyota Prius“ ir automobilis „Toyota RAV4“.
Prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo.
Iš vieno automobilio gelbėtojai iškėlė jo vairuotoją moterį ir perdavė ją greitosios pagalbos medikams. Ji išvežta į ligoninę.
Medikų pagalbos prireikė ir kito automobilio vairuotojui.
Ugniagesiai atjungė abiejų automobilių akumuliatorius.
Įvykis tiriamas.
