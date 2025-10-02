Po mirtinos avarijos Molėtų pl. policija ieško liudininkų – tyrėjams įdomu, kaip buvo sustatyti ženklai

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio, rašoma policijos pranešime.
Š.m. rugsėjo 16 d. apie 13 val. 59 min. Vilniaus r., Palaukinės kaime, Molėtų pl., kelyje A14, automobiliui „Ford“ važiuojant priešpriešinio eismo juosta, įvyko trijų automobilių susidūrimas.
Policija prašo vairuotojų, kurie eismo įvykio dieną važiuodami A14 keliu iš Utenos Vilniaus link, užfiksavo vaizdo registratoriais kelio atkarpą prieš viaduką (Nemenčinės link), išsaugoti įrašą ir jį pateikti el. p. viktorija.kozlovska@policija.lt, info@policija.lt arba susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Viktorija Kozlovska, tel. +370 674 92 544.
Lrytas primena, kad iš karto po šios avarijos socialiniuose tinkluose kilo vairuotojų diskusija dėl nelaimės priežasčių. Kai kurie vairuotojai teigė, kad baigiantis remontuojamam kelio ruožui priaš pat nelaimės vietą buvo blogai sustatyti kelio ženklai, dėl to senyvas vairuotojas galėjo susipainioti ir todėl atsidūrė priešpriešinio eismo juostoje.
Kai kurie diskusijų dalyviai tvirtino, kad po avarijos ženklai jau buvo sustatyti teisingai.
Kaip jau skelbė Lrytas, pranešimas apie avariją kelyje A14 (Vilnius – Molėtai – Utena) rugsėjo 16 d. gautas apie 13 val. 59 min. Buvo pranešta, kad ties Palaukinės kaimu susidūrė trys automobiliai, vienas jų apvirto. Pasak pranešimo, yra prispaustų žmonių.
Iš karto po avarijos buvo žinoma, kad į avariją pateko BMW, „Seat“ ir „Ford“.
Gavus šį pranešimą į avarijos vietą nusiųstos visos sostinės operatyvinės tarnybos – ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai, policijos patruliai.
Atvykus ugniagesiams, informacija pasitvirtino. Buvo susidūrę trys automobiliai, vienas buvo apvirtęs. Viename iš automobilių buvo užspausta moteris.
Ugniagesiai, pasinaudodami specialia gelbėjimo įranga, automobilį supjaustė ir moterį ištraukė iš nuolaužų. Ji buvo perduota medikams ir išvežta į ligoninę.
Tuo tarpu greitosios pagalbos medikai įvykio vietoje konstatavo dviejų žmonių mirtį.
Kaip įvykio vietoje išsiaiškino pareigūnai, avarija galėjo įvykti dėl automobilio „Ford Kuga“ vairuotojo (gim. 1932 m.) kaltės. Pirminiais duomenimis, jis važiavo prieš eismą ir susidūrė su automobiliu BMW, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.).
Nuo smūgio „Ford“ peršoko atitvarus ir vertėsi žaliojoje skiriamojoje juostoje. Tuo tarpu BMW dar atsitrenkė į automobilį „Seat Ateca“.
Per susidūrimą žuvo „Ford“ ir BMW vairuotojai. Taip pat sužeista moteris (gimusi 1994 m.), važiavusi automobiliu BMW.
„Seat“ vairuotoja (gimusi 1986 m.) nenukentėjo.