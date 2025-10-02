Lrytas Premium prenumerata tik
Tauragės rajone kario vairuojamas automobilis veidrodėliu kliudė moterį

2025 m. spalio 2 d. 12:25
Trečiadienio rytą Tauragės rajone Lietuvos kariuomenės kario vairuojamas automobilis veidrodėliu kliudė moterį.
Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo įvykis užfiksuotas apie 8 val. Joniškės kaime.
Pirminiais duomenimis, automobilis „Audi A4“, vairuojamas blaivaus uniformuoto LDK Kęstučio pėstininkų bataliono kario (gim. 2000 m.), veidrodėliu kliudė važiuojamąja kelio dalimi ėjusią moterį (gimusi 1968 m.).
Nukentėjusioji, suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Policija surinko medžiagą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
