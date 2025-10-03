Netoli oro uosto į dangų pakilęs juodų dūmų stulpas ant kojų sukėlė Vilniaus ugniagesius

Penktadienį prieš pietus į dangų pakilęs juodų dūmų stulpas atkreipė daugybės vilniečių dėmesį. Žmonės iš karto pastebėjo, kad gaisras kilęs kažkur greta tarptautinio Vilniaus oro uosto.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie gaisrą įmonėje, su oro uosto veikla visai nesusijusioje, spalio 3 d. gautas apie 10 val. 47 min.
Buvo pranešta, kad incidentas įvyko Dariaus ir Girėno g. esančiame 2 aukštų pastate.
Gaisro gesinimui ugniagesiai pasitelkė 4 gaisrinius automobilius - 3 autocisternas ir vandens atvežimo automobilį.
Atvykę ugniagesiai į pastatą užėjo su specialiais kvėpavimo aparatais.
Paaiškėjo, kad atvira liepsna dega dažymo patalpa ir perdanga.
Apie 11 val. 22 min. paskelbta gaisro lokalizacija, ugnies plitimas sustabdytas.
Apie nukentėjusius žmones pranešimų negauta.
Įvykis tiriamas.
GaisrasVilniusugniagesiai
Rodyti daugiau žymių