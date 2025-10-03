Lrytas Premium prenumerata tik
Pasiklydusio grybautojo ieškoję Varėnos pareigūnai vyrą rado mirusį

2025 m. spalio 3 d. 12:24
Alytaus apskrities VPK informuoja, kad pasiklydusio grybautojo nuo pirmadienio ieškoję Varėnos pareigūnai žmogų rado jau negyvą.
Ketvirtadienį Alytaus apskrities VPK pranešė, kad Varėnos rajono policijos komisariato pareigūnai ieško Vytauto S., kuris rugsėjo 29 d. apie 16 val. išėjo grybauti iš namų, esančių Varėnos r., Perlojos kaime ir negrįžo.
Vykdant vyro paiešką, policijos pareigūnai apžiūrėjo miško masyvą, patikrino galimas buvimo vietas Varėnos rajone ir mieste, buvo pakeltas Alytaus apskrities VPK dronas, dirbo kinologai su tarnybiniais šunimis.
Policija prašė ir visuomenės pagalbos. Buvo paviešinta vyriškio nuotrauka, požymiai, nurodyta, kad grybauti išėjęs vyriškis su savimi turėjo baltos spalvos kibirą.
Spalio 3 d. policija pranešė, kad vyras rastas, tačiau jis jau buvo miręs.
„Su liūdesiu pranešame, kad vyras rastas negyvas“, – informavo policija.
