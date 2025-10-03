Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuvos dienaNelaimės

Tragedija Skuodo r.: gelbėti skęstančio vyro suvažiavo visos tarnybos, bet gyvybės išsaugoti nepavyko

2025 m. spalio 3 d. 10:10
Lrytas.lt
Skuodo rajone mirė vyras, kuris skendo tvenkinyje, o ištrauktas į krantą buvo ilgai gaivinamas. Nepaisant visų pastangų, vyras mirė.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, spalio 2 d. apie 19 val. 05 min. buvo gautas pranešimas, kad Skuodo r., Daukšių kaimo tvenkinyje rastas mirusio vyro (gim. 1968 m.) kūnas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pateikė daugiau nelaimės detalių. Pasak pranešimo, spalio 2 d. apie 19 val. ugniagesiai buvo iškviesti į Skuodo seniūniją, Daukšių kaimą, Šekų g. Buvo gautas pranešimas, kad kūdroje skęsta žmogus.
Atvykus ugniagesiams, vyras iš vandens jau buvo ištrauktas ir gaivinamas.
Apie 20 val. 16 min. greitosios pagalbos medikai nutraukė gaivinimą ir konstatavo žmogaus mirtį. 
Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
skenduolisSkuodo rajonastvenkinys
