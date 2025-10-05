Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Jurbarko ligoninės rūsyje užstrigo liftas su žmonėmis, duris atidarė gelbėtojai

2025 m. spalio 5 d. 09:30
Lrytas.lt
Skubios gelbėtojų pagalbos prireikė lifte įstrigusiems Jurbarko ligoninės darbuotojams bei pacientui.  
Spalio 4-ąją apie 21 val. 20 minučių gautas pranešimas, kad Jurbarko ligoninės rūsyje užstrigo liftas, kurio viduje yra 4 žmonės, vienas iš jų – sunkios būklės pacientas.
Gelbėtojai atidarė lifto duris ir padėjo išnešti ligonį.
 
