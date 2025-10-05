Paaiškėjo daugiau detalių apie Širvintų rajone tragiškai žuvusį bėglį

Spalio 4 d. apie 18 val. 45 min. Širvintų r., Širvintų sen., Senųjų Viesų k., kelio Vilnius-Panevėžys 54 km, automobilis „Volvo S60“, galimai vairuojamas neblaivaus vyro (gim. 1977 m.), nepasirinkus saugaus važiavimo greičio, įvažiavo į remontuojamą kelio dalį bei, nuvažiavęs nuo jo, nukrito nuo tilto ir užsidegė.
Eismo įvykio metu žuvo automobilio vairuotojas, kuris sudegė. Vyras gyvenamąją vietą buvo deklaravęs Vilniuje.
Policijos pareigūnai ieškojo šio vairuotojo, nes gavo pranešimą apie galimai neblaivų vairuotoją, važiuojantį nuo Vilniaus.
Patruliai sustabdė nurodytą „Volvo“ automobilį, tačiau priėjus prie vairuotojo, šis paspaudė greičio paminą ir paspruko.
Netrukus buvo gautas pranešimas apie nuo automagistralės Vilnius-Panevėžys nuvažiavusį ir užsiliepsnojusį automobilį. Paaiškėjo, kad tai tas pats bėglio „Volvo“ automobilis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.
vairuotojas žuvoKeliasŠirvintų rajonas
