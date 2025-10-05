Lrytas Premium prenumerata tik
Skaudi nelaimė Joniškyje: traukinys partrenkė vyrą, gyvybės išgelbėti nebepavyko

2025 m. spalio 5 d. 20:28
Lrytas.lt
Papildyta
Sekmadienį vakare Bendrasis pagalbos centras (BPC) gavo pranešimą apie nelaimę Joniškyje. 
BPC vyriausioji specialistė Vilma Juozevičiūtė patvirtino, kad 17 valandą 12 minučių gautas pranešimas apie traukinio partrenktą vyrą. 
„Apie nelaimę pranešė Joniškio geležinkelio stoties budėtoja“, – pranešė BPC atstovė.
Informacija apie nelaimę perduota medikams ir policijos pareigūnams. 
Atvykę medikai žmogui jau nebegalėjo padėti – jis patyrė daugybę sunkių sužalojimų ir iškart mirė. 
Policijos pareigūnai bando nustatyti maždaug 40 metų žuvusiojo tapatybę. 
Liudininkai pasakojo, kad dėl šio įvykio stoties prieigose neįprasta ilgai buvo ribojamas automobilių eismas per geležinkelio liniją. 
