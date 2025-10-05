Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje susidūrė 4 automobiliai, vienas vairuotojas prie vairo sėdo gerokai įkaušęs

2025 m. spalio 5 d. 21:49
Lrytas.lt
Spalio 5-osios vakare Vilniuje susidūrė net 4 automobiliai, vienas vairuotojas buvo girtas. 
Apie 19 val. 49 min. buvo gautas pranešimas, jog Pilaitės prospekte susidūrė keli vienas paskui kitą važiavęs automobiliai. 
Liudininkai pasakojo matę apgadintus „Lexus“ bei „Toyota“ automobilius, o „Kia“ išgabeno autovežis.
Žmonėms medikų pagalbos neprireikė, tačiau policijos pareigūnai nustatė, kad vienas vairuotojas prie vairo sėdo gerokai įkaušęs – jam nustatytas vidutinis (2,16 promilės) girtumas.
Kol kas nėra tiksliai žinoma, ar būtent šis vairuotojas buvo įvykio kaltininkas. 
 
