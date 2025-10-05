Vilniuje susidūrė 4 automobiliai, vienas vairuotojas prie vairo sėdo gerokai įkaušęs

Apie 19 val. 49 min. buvo gautas pranešimas, jog Pilaitės prospekte susidūrė keli vienas paskui kitą važiavęs automobiliai.
Liudininkai pasakojo matę apgadintus „Lexus“ bei „Toyota“ automobilius, o „Kia“ išgabeno autovežis.
Žmonėms medikų pagalbos neprireikė, tačiau policijos pareigūnai nustatė, kad vienas vairuotojas prie vairo sėdo gerokai įkaušęs – jam nustatytas vidutinis (2,16 promilės) girtumas.
Kol kas nėra tiksliai žinoma, ar būtent šis vairuotojas buvo įvykio kaltininkas.
