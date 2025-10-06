Savaitgalio gaisruose žuvo du žmonės – abu sudegė automobiliuose

Penktadienį, apie 12 val. 44 min., gautas pranešimas, kad Kaune, Karaliaus Mindaugo prospekte, Nemuno upės senvagėje ties pėsčiųjų tiltu, yra moteris. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, moteris upėje buvo apie 3 m nuo kranto.
Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję gelbėjimo ratą, moterį iš upės ištraukė ir perdavė medikams.
Savaitgalį automobilių gaisruose žuvo du žmonės. Šeštadienį, apie 18 val. 43 min. gautas pranešimas, kad Širvintų rajone, Širvintų seniūnijoje, Senųjų Viesų kaime, automobilis nulėkė nuo tilto į apačią ir užsidegė, viduje yra žmogus.
Atvykus ugniagesiams, automobilis „Volvo S60“ buvo nuvažiavęs nuo kelio, apvirtęs ant šono ir degė atvira liepsna. Automobilio viduje rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas. Gaisro metu automobilis sudegė.
Sekmadienį, apie 0 val. 36 min., Varėnos rajone, Valkininkų seniūnijoje, Dargužių kaime, gatvėje į medį atsitrenkė lengvasis automobilis ir užsidegė.
Atvykus ugniagesiams, automobilis „VW Passat“ degė atvira liepsna. Jo viduje rastas apdegęs žmogaus kūnas. Kitas nukentėjęs žmogus buvo išlipęs iš automobilio iki ugniagesių atvykimo, jis perduotas medikams ir išvežtas į gydymo įstaigą. Gaisro metu automobilis sudegė.
Penktadienį, apie 12 val. 18 min., Klaipėdos rajone, Veiviržėnų seniūnijoje, Aisėnų kaime, atvira liepsna degė aštuonių sublokuotų garažų stogas. Iš pastato išnešti šeši propano, keturi angliarūgštės ir du deguonies balionai.
Gaisro metu sudegė ir nuardyta 600 kv. m pastato stogo, apdegė keltuvai, įrankiai, padangos, automobilių metalo laužas, nuo karščio išdužo langai, išgriuvo penkios sienos, deformavosi vartai.
Apie 20 val. 23 min., Vilniaus rajone, Nemėžio seniūnijoje, Skaidiškių kaime, degė gyvenamasis namas. Gaisro metu sudegė namo stogas, apdegė sienos.
apie 21 val. 22 min., Vilniuje, Eglinės Sodų 8-ojoje gatvėje, degė gyvenamasis namas. Gaisro metu sudegė namo stogas ir išdegė namo vidus. Kieme sprogo vienas dujų balionas.
Apie 21 val. 23 min., Vilniuje, Dzūkų gatvėje, gaisras kilo daugiabutyje. Atvykus ugniagesiams, degė mūrinio dviejų aukštų daugiabučio namo stogas ir butas antrajame aukšte.
Iki ugniagesių atvykimo policijos pareigūnai evakavo 11 namo gyventojų.
Gaisro metu išdegė dviejų kambarių butas, sudegė ir išardyta apie 20 kv. m perdangų ir apie 180 kv. m medinių stogo konstrukcijų.
Savaitgalį du gaisrai kilo gyvenamųjų namų katilinėse. Šeštadienį, apie 11 val. 29 min., Klaipėdos rajone, Priekulės seniūnijoje, Derceklių kaime, gaisras kilo gyvenamojo katilinėje, įrengtoje namo rūsyje. Gaisro metu apdegė katilinėje prie šildymo katilo sukrautos malkos, baldinės plokštės, laminatas, aprūko katilinės sienos, lubos, sudegė laidai.
Kitas gaisras kilo sekmadienį, apie 19 val. 18 min., Vilniuje, Juodajame kelyje. Atvykus ugniagesiams, katilinėje, įrengtoje priestate prie gyvenamojo namo, smilko daiktai, buvo įkaitusi bendra siena tarp priestato ir namo.
Gaisro metu išdegė katilinės patalpa ir sudegė joje buvę daiktai. Autonominių dūmų detektorių, pirminiais duomenimis, šiuose namuose nebuvo.
Šeštadienį, apie 20 val. 56 min., Panevėžyje, Bruknynės gatvėje, degė gyvenamasis namas ir prie jo priblokuota medinė malkinė. Gaisro metu apdegė gyvenamojo namo stogo konstrukcijos, aptrūko vonios patalpa, išdužo langas, sudegė malkinės stogas ir apdegė dalis malkų.
Ugniagesiai iš namo išnešė dujų balioną.
Penktadienį, apie 11 val. 25 min., Varėnos rajone, Varėnos seniūnijoje, Dubaklonio I kaime, ugniagesiai gelbėtojai iš Nedzingio upės ištraukė skenduolį ir perdavė jį medikams.
