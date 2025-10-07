Automatinė sistema tarnyboms įvarė nerimo: „Kalbėjo vaikas, sakė, kad avarija, mama šalia, suaugusiųjų balsų nebuvo girdėti“

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba informuoja, kad spalio 6 d. apie 16 val. 53 min. pranešta apie galimai įvykusią avariją Garliavos apylinkių seniūnijoje, Karkazų kaime, Rasos g.
Ugniagesiai praneša, kad pranešimą apie nelaimę atsiuntė automatinė sistema „eCall“ iš automobilio „VW T-Cross“.
Pranešimas įvarė nerimo.
„Kalbėjo vaikas, sakė, kad avarija, mama šalia, bet suaugusiųjų balsų nebuvo girdėti“, - taip iškvietimą antradienio rytą nupasakojo ugniagesiai.
Nurodytu adresu buvo nusiųsti policijos pareigūnai, greitosios pagalbos medikai ir gelbėtojai.
Atvykus ugniagesiams, automobilis tvarkingai stovėjo aikštelėje.
Eismo įvykio nebuvo, pagalbos niekam neprireikė.
Apie sistemą „eCall“
Bendrasis pagalbos centras taip apibūdina sistemą „eCall“ – tai pagalbos iškvietimas numeriu 112, kai automatiškai arba rankiniu būdu suaktyvinama transporto priemonėje įrengta sistema ir užmezgamas ryšys tarp transporto priemonės ir Bendrojo pagalbos centro. Ji privaloma visuose nuo 2018 metų kovo 31 dienos Europos Sąjungoje parduodamuose naujų tipų lengvuosiuose automobiliuose, bet gali veikti ir senesniuose, jei juose yra sumontuota reikiama įranga.
Įvykus eismo įvykiui, automobilyje įrengti jutikliai sureaguoja į smūgį ir suaktyvina automatinę sistemą. Ji gali būti aktyvuota ir rankiniu būdu, paspaudžiant „eCall“ mygtuką automobilio salone.
Suaktyvinta sistema nusistato tikslią automobilio buvimo vietą, judėjimo kryptį, automobilio modelį, degalų rūšį, keleivių skaičių ir visą šį duomenų rinkinį mobiliojo ryšio tinklais perduoda į Bendrąjį pagalbos centrą.
Bendrojo pagalbos centro informacinė sistema savo ruožtu išsiunčia automatines užklausas į VĮ „Regitra“ ir „EUCARIS“ automobilių duomenų bazes ir iš jų gali priimti papildomą informaciją apie automobilį (pvz., valstybinis numeris, spalva ir pan.).
Gavus informaciją apie avariją patyrusią transporto priemonę, į nelaimės vietą išsiunčiamos reikiamos pagalbos tarnybos.
Ši automatinė pagalbos sistema yra ypač naudinga tais atvejais, kai įvykus eismo įvykiui vairuotojas ir galbūt kartu su juo esantys keleiviai yra netekę sąmonės arba yra sužeisti ir negali patys paskambinti numeriu 112. Greitesnis pagalbos tarnybų atvykimas gali padėti išsaugoti jų gyvybes.
melagingas pranešimasavarijarajonas
Rodyti daugiau žymių