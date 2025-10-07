Lrytas Premium prenumerata tik
Nelaimės

Autostradoje susidūrus dviem vilkikams prireikė visų tarnybų, nukentėjo žmogus

2025 m. spalio 7 d. 11:43
Lrytas.lt
Mažiausiai vienas žmogus nukentėjo antradienį greitkelyje A2 (Panevėžys – Vilnius) susidūrus dviem vilkikams. Įvykio vietoje prireikė visų Ukmergės rajono operatyvinių tarnybų.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, spalio 7 d. apie 9 val. 53 min. gautas pranešimas, kad greitkelyje A2 (Panevėžys – Vilnius), maždaug 71 km važiuojant sostinės link, susidūrė du vilkikai. 
Pasak pranešimo, vienas vilkikas su estiškais valstybiniais numeriais. Po susidūrimo liejasi degalai.
Kadangi avarija įvyko Ukmergės rajone, į įvykio vietą buvo nusiųstos visos rajono operatyvinės tarnybos – policijos pareigūnai, ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykę ugniagesiai rado du susidūrusius vilkikus. Iš vieno jų prakirsto degalų bako liejosi degalai.
Ugniagesiai panaudojo specialias talpas ir degalus surinko, vėliau sutvarkė kelio dangą.
Į ligoninę po incidento išvežtas vienas žmogus.
Įvykis tiriamas.
