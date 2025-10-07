Lrytas Premium prenumerata tik
Vilniuje į šipulius sudužo „Bolt Drive“ automobilis – trenkėsi į medį, vairuotojas pabėgo

2025 m. spalio 7 d. 13:43
Vilniaus policija aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet nesuvaldytas automobilis trenkėsi į medį. Pranešama, kad vairuotojas iš įvykio vietos paspruko.
Incidentas spalio 7 d. įvyko Kauno g. ir Aguonų g. sankirtoje. Nuo 12 val. 48 min. policijai pradėję skambinti žmonės sakė, kad bendrovės „Bolt Drive“ ženklais pažymėtas automobilis „Toyota“ trenkėsi į medį.
Visi skambinusieji sakė, kad automobilio vairuotojas iššoko iš mašinos ir paspruko.
Vilniaus policijos pareigūnai nuvyko į avarijos vietą ir pradėjo aiškintis įvykio aplinkybes.
Automobilis visiškai sudaužytas, iššovusios visos oro pagalvės, išsiliejo skysčiai.
Automobilis pats važiuoti po avarijos jau nebegalėjo.
Aplinkiniai automobiliai ir greta buvę žmonės nenukentėjo.
Nuo medžio atšokęs automobilis užtvėrė dalį gatvės, tad Kauno g. dėl avarijos buvo apsunkintas transporto eismas, pradėjo formuotis spūstys.
Pasak policijos, į pasprukusį vairuotoją panašus jaunuolis po kiek laiko buvo sučiuptas. Vaikinas buvo atvežtas į avarijos vietą ir čia jo paprašyta papūti į alkotesterį.
Paaiškėjo, kad vaikinas yra blaivus. Tačiau pareigūnams vis tiek kirbėjo įtarimas, kad jis gali būti apsvaigęs, tik ne nuo alkoholio. Tad jaunuolis buvo išvežtas atlikti narkotikų testo.
Įvykis tiriamas.
