Giltinė namo remonto baigti neleido: darbų įkarštyje šeimininkas sukniubo ant pastolių

Vietos ugniagesiai gelbėtojai apie 17 val. 42 min. iškviesti į Šylių kaimą, apie 22 kilometrai į pietryčius nuo Šilutės.
Tragiškai pasibaigusi nelaimė įvyko kaimo Mokyklos gatvėje.
Greitosios medikų dispečerė pranešė, kad ugniagesių pagalbos reikia, nes vyras nukrito nuo stogo ir liko gulėti ant pastolių – medikams nepavyksta jo pasiekti.
Gelbėtojams atvykus į vietą, greitosios medikai jau buvo užlipę ant pastalių ir brandaus amžiaus vyrą reanimavo apie dviejų metrų aukštyje.
Ugniagesiai ir policininkai padėjo nukelti vyrą ant žemės, kur jį toliau gaivino dvi greitosios medicininės pagalbos brigados.
Tačiau visos pastangos išsaugoti vyro gyvybę baigėsi nesėkmingai – galiausiai medikams teko konstatuoti žmogaus mirtį.
Pasak Tauragės apskrities VPK atstovės Linos Banienės, užgeso 55 metų vyro gyvybė.
Teigiama, kad jis turėjo sveikatos problemų.
Nelaimė įvyko vyrui remontuojant savo gyvenamąjį namą.
Ikiteisminis tyrimas dėl šio įvykio policijoje nepradėtas.
mirė vyrasŠilutės rajonasugniagesiai
