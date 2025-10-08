Iš ugniagesių suvestinės: „Automobilis BMW sudegė visiškai, sveikos liko tik dvi galinės padangos“

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 7 d. apie 6 val. 16 min. Kaišiadorių ugniagesiai buvo iškviesti į Kaišiadorių apylinkės seniūniją, Kasčiukiškių kaimą, Ilgakiemio g. Buvo pranešta, kad dėl transporto priemonės elektros instaliacijos gedimo kieme dega automobilis.
Atvykus ugniagesiams, automobilis BMW 530 degė atvira liepsna, gyventojai jį gesino.
„Automobilis sudegė visiškai, nepažeistos liko dvi galinės padangos“, - informuoja ugniagesiai.
Jie taip pat praneša, kad per incidentą išsaugotas už 5 metrų buvęs medinis garažas.
Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.
sudegė automobilisGaisrasugniagesiai
