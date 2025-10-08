Kelių policijos ekipažas prie Vilniaus visai atsitiktinai užkirto kelią galimai nelaimei – vairuotojui skubiai reikėjo medikų

Incidentas spalio 7 d. kiek po 17 val. įvyko Vilniaus prieigose, Molėtų pl. ties Didžiosios Riešės kaimu, Policijos departamento Kelių policijos valdybos paeigūnai pastebėjo įtartinai važiuojantį automobilį „VW Passat“.
Automobilis važiavo netolygiai, vingiavo kelyje.
Įtarę, kad vairuotojas gali būti apsvaigęs, pareigūnai automobilį sustabdė jau Vilniaus miesto ribose. Paaiškėjo, kad prie vairo sėdi 1987 m. gimęs.
Vėliau pareigūnai pasakojo, kad vairuotojas nebuvo adekvatus, jo koordinacija buvo sutrikusi, vyras beveik nebendravo.
Vis dar įtardami, kad vairuotojas gali būti apsvaigęs, pareigūnai į įvykio vietą išsikvietė papildomų pajėgų – atvyko ir Kelių policijos valdybos ekipažas ir Vilniaus policijos pareigūnai.
Bendromis pastangomis pareigūnai išsiaiškino, kad vairuotojas vis dėlto yra blaivus, tačiau dėl sutrikusios sveikatos jam skubiai reikia medikų pagalbos. Jei žmogus būtų važiavęs toliau, galėjo įvykti didelė nelaimė.
Kad vyras serga pareigūnams telefonu patvirtino ir jo artimieji.
Atskubėję medikai irgi patvirtino, kad vyriškiui buvo skubiai reikalinga jų pagalba. Vyras medikų rankose šiek tiek atsigavo.
Dėl vairuotojo sveikatos būklės, jis buvo išvežtas į ligoninę, o jo automobilį pareigūnai atidavė atskubėjusiems artimiesiems.
LigaKelių policijaNelaimė
Rodyti daugiau žymių