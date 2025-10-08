Prie daugiabučio Vilniuje rastas mirusios 19-metės kūnas

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 7 d. apie 6 val. 41 min. Vilniuje, Didlaukio g., prie daugiabučio namo rastas merginos (gimusi 2006 m.) kūnas.
Daugiau įvykio detalių policija kol kas nepateikia.
Tuo tarpu Lrytas pavyko išsiaiškinti, kad merginos kūną greta 12 aukšto namo aptikto ankstyvas praeivis. Jis paskambinęs pranešė, kad mergina jau be gyvybės ženklų.
Atvykę greitosios pagalbos medikai konstatavo merginos mirtį. Tuo tarpu policijos pareigūnai įtaria, kad mergina galėjo iškristi iš didelio aukščio, tačiau šita aplinkybė dar tikslinama.
Jokių mirusios merginos dokumentų įvykio vietoje nebuvo rasta, tad visų pirma konstatuota, kad jos tapatybė nežinoma. Bet vėliau pareigūnai nustatė, kad tai 2006 m. gimusi mergina.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
