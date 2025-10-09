Lrytas Premium prenumerata tik
Istoriniame kaime netoli Vievio staiga mirė turistus atvežęs autobuso vairuotojas

2025 m. spalio 9 d. 11:38
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Elektrėnų savivaldybėje, atvežęs turistus į istorinį kaimą, staiga mirė autobuso vairuotojas. Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
Pranešimas apie nelaimę Vilniaus apskrities policijoje spalio 9 d. buvo gautas apie 10 val. 09 min. Pareigūnams buvo pranešta, kad Elektrėnų savivaldybėje, Kazokiškių seniūnijoje, Grabijolų kaime esančioje stovėjimo aikštelėje prie lauko tualeto staiga sukniubęs mirė 49 metų vyras.
Pasak pranešimo, vyras buvo autobuso vairuotojas, į Grabijolų kaimą atvežęs grupę turistų.
Į įvykio vieta nuskubėjo policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos medikai. 
Atvykę medikai patvirtino vyro (gim. 1976 m.) mirtį.
Pirminiais duomenimis, vyras mirė laukdamas į autobusą grįžtančios turistų grupės. Smurto žymių ant kūno neaptikta.
Grabijolai – kairiajame Neries krante išsidėstęs gatvinis – rėžinis 25 sodybų kaimas, kuriame išlikę nemaža senosios medinės architektūros statinių, įdomios puošybos.
Kaimas skaičiuoja jau ilgesnę nei 220 metų istoriją.
Kaimas yra lankomas turistų, jį yra pamėgę ir žygių pėsčiomis entuziastai.
Įvykis tiriamas.
