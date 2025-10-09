Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kauno įmonėje ugniagesiai likvidavo gyvsidabrio incidentą – prireikė ir specialių kostiumų

2025 m. spalio 9 d. 08:25
Lrytas.lt
Kauno ugniagesiai trečiadienį buvo iškviesti į vieną įmonę likviduoti su gyvsidabriu susijusio incidento. Gelbėtojai praneša, kad sutuacija buvo gana rimta -incidento likvidavimui naudoti specialūs kostiumai, siekiant apsaugoti pačius gelbėtojus.
Kaip informuoja Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 8 d. apie 15 val. 01 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Raudondvario pl. Buvo gautas pranešimas iš įmonės darbuotojo, kad bendrovės „Betono centras“ teritorijoje iš kažkokių detalių bėga gyvsidabris.
Atvykę gelbėtojai atviroje teritorijoje į dešimt maišų po 50 l rado sukrautus gamybos ir elektronikos radijo komponentus (kapsulės), užpildytus gyvsidabriu. Koks ten buvo tikslus gyvsidabrio kiekis – neaišku.
Apsirengę cheminės apsaugos kostiumais, ugniagesiai atrinko gyvsidabrio kontaktinius jungiklius (buvo sveikų ir pažeistų).
Pažeisti jungikliai sudėti į talpyklą, 10 kvadratinių metrų plote 5 cm gylyje nukastas gruntas taip pat sudėtas į statinę, plotas nupurkštas kalio permanganato tirpalu.
Iš viso buvo 50 vnt. kontaktinių gyvsidabrio jungiklių: 25 vnt. sveiki ir 25 vnt. pažeisti. Vienoje detalėje buvo apie 20 g gyvsidabrio.
Įmonės, kurioje įvyko incidentas, darbuotojai išsikvietė įmonės „Žalvaris“ specialistus, kurie baigs įvykio likvidavimą.
Įvykis tiriamas.
gelbėjimo darbaiugniagesiaiKaunas
