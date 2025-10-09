Vilniuje nuo tilto į Nerį nukrito 12-metis – ant kojų buvo sukeltos visos tarnybos

Visos sostinės tarnybos ant kojų buvo sukeltos spalio 9 d. apie 11 val. 25 min. Pagalbos telefonu buvo sulaukta ne vieno pranešimo apie tai, kad nuo Žirmūnų tilto į Nerį nukrito berniukas šviesiais garbanotais plaukais.
Į įvykio vietą iš karto nusiųstos visos tarnybos – ugniagesiai, policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos medikai.
Netrukus pranešta, kad berniukas pats išplaukė į krantą ir nuėjo į daugiabučių kiemus. Dar patikslinta, kad prie „Circle K“ matyti šlapių kojų pėdsakais.
Netrukus aplinkinius kiemus naršę policijos pareigūnai rado kiaurai permirkusį 12 metų berniuką. Dėl sužalotos kojos apie 11 val. 50 min. į radimo vietą daugiabučių kiemuose buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai.
Vaikas buvo išvežtas į ligoninę.
Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes.