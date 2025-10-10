Automobilio vairuotojas žiūrėjo tik į šoną: motociklininkas sezoną baigė ne savo noru

Ryte avarija įvyko kone visą miestą kertančioje Vytauto gatvėje – prie joje įsikūrusios picerijos.
Apie 8 val. į kairę sukęs „Seat Altea“ nepraleido tiesiai važiavusio motociklo „Yamaha“.
Lengvąjį automobilį vairavo ir grubiai, pirminiais duomenimis, Kelių eismo taisykles pažeidė blaivus 28 metų vairuotojas.
Motociklu važiavo 18-metis, kuris ir nukentėjo.
Greitosios medicininės pagalbos brigada jaunuolį nuvežė į ligoninę.
Kokių motociklininkas patyrė sužalojimų, nedetalizuojama.
Per susidūrimą apgadintos abi transporto priemonės.
Vietos policininkai ikiteisminio tyrimo dėl šio įvykio, bent kol kas, nepradėjo.
Laukiama medikų išvados dėl motociklininko patirtų sužalojimų sunkumo.
Pareigūnai surinko medžiagą dėl galimo kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių, vairuojant kelių transporto priemonę, pažeidimo, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata.
avarijaTauragėmotociklas
