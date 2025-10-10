Kraupus įvykis laukuose greta Vilniaus: rastas degantis žmogaus kūnas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje redakcijai patvirtino, kad toks įvykis ištiesų buvo. Pranešimas apie nelaimę Vilniaus r., greta Papiškių kaimo (Sudervės seniūnija) spalio 10 d. gautas apie 16 val. 30 min.
Ugniagesiams buvo pranešta, kad laukuose dega žmogaus kūnas, šalia degalų talpa.
Į nurodytą vietą ugniagesiai nuvyko viena autocisterna ir radę degantį kūną, jį užgesino.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
Tiriamos įvairios versijos.
mirė vyrassudegė žmogusVilniaus rajonas
Rodyti daugiau žymių