Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Kraupus įvykis laukuose greta Vilniaus: rastas degantis žmogaus kūnas

2025 m. spalio 10 d. 17:12
Lrytas.lt
Vilniaus policija penktadienį pradėjo tyrimą ir aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet laukuose greta sostinės rastas degantis žmogaus kūnas. 
Daugiau nuotraukų (1)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje redakcijai patvirtino, kad toks įvykis ištiesų buvo. Pranešimas apie nelaimę Vilniaus r., greta Papiškių kaimo (Sudervės seniūnija) spalio 10 d. gautas apie 16 val. 30 min.
Ugniagesiams buvo pranešta, kad laukuose dega žmogaus kūnas, šalia degalų talpa.
Į nurodytą vietą ugniagesiai nuvyko viena autocisterna ir radę degantį kūną, jį užgesino.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
Tiriamos įvairios versijos.
mirė vyrassudegė žmogusVilniaus rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.