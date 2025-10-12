Paaiškėjo daugiau tragiškos avarijos Šilutės rajone detalių: sužeisti 8 nepilnamečiai, žuvo BMW su vaikais vykusi motina

Tragiška kaktomuša įvyko šeštadienį, apie 15 val. 55 min., kelyje Kaunas-Jurbarkas-Šilutė ties Rudynu kaimu – pirminiais duomenimis, „Toyota Prius“ vairavusi 60 metų moteris bandė aplenkti kitus automobilius.
Išvažiavusi į priešingos krypties juostą, ji susidūrė su 3-ečios serijos BMW, kurį vairavo 43 moteris ir 57 metų vyro vairuojamu visureigiu „Volkswagen Touareg“.
Abi vairuotojas iš siaubingai sumaitotų automobilių ištraukė ugniagesiai – jos buvo ne gyvybės ženklų. Nelaimės vietoje greitosios pagalbos medikai konstatavo jų mirtį.
Jauniausiam vaikui – 5 metai
Ligoninėje atsidūrė ir 8 nepilnamečiai, patyrę įvairius sužalojimus. Daugumą jų iš automobilių taip pat iškėlė ugniagesiai gelbėtojai, perdavę čia pat laukusiems medikams. Kokia šiuo metu vaikų būklė, policijos pareigūnai nekomentavo.
Po avarijos nė vienas jų sąmonės nebuvo praradęs. Viliamasi, kad visų jų gyvybėms pavojus negresia.
Policijos duomenimis, prie BMW vairo sėdėjusi moteris važiavo su savo atžalomis.
„Toyota“ vairuotoja vyko su keturiais vienodo amžiaus mažamečiais – jie visi gimė 2016 metais.
Vyriausiam nepilnamečiui iš BMW automobilio – 17 metų. Kiti trys gimę 2009, 2011 ir 2020 metais.
Nė viena iš žuvusių vairuotojų vairuotojų anksčiau nebuvo bausta už šiurkščius eismo taisyklių pažeidimus.
„Tragediją veikiausiai nulėmė viena-kita akimirka, pristigus atidumo“, – portalui pasakojo šaltiniai.
Vyko šeimos nariai
Paklausti apie žuvusiųjų ir sužeistųjų giminystės ryšius, pareigūnai jų nekonkretizavo, tik nurodė, kad, pavyzdžiui, BMW vykę žmonės, jų duomenimis, yra „artimi šeimos nariai“.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Lina Banienė informavo portalą Lrytas, jog dėl tragiškos avarijos yra pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Išsamesni duomenys apie lemtingą susidūrimą paaiškės, apklausus avarijos dalyvius ir kitus liudininkus, atlikus kitus tyrimo veiksmus.
Ekspertizės metu paaiškės automobilių greičiai, kitos svarbios aplinkybės.
Visureigį „VW Touareg“ vairavęs vyras ir kartu su juo važiavusi moteris nenukentėjo.
Šilutės rajonasavarijažūtys
