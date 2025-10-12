Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Tragedija Rokiškio rajone: kukurūzų lauke smulkintuvas pražudė 81 metų vyrą

2025 m. spalio 12 d. 08:04
Lrytas.lt
Rokiškio rajone šeštadienį įvyko tragedija – smulkintuvas mirtinai sužalojo 81 metų vyrą.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija informavo, jo apie 17 val. 10 min. Rokiškio r., Kriaunų sen., Vakarių k., smulkintuvas „Krone Big“ su priekyje įmontuotu kederiu-smulkintuvu, kairiuoju kraštu, kukurūzų lauke kliudė pašalinį asmenį (gim. 1944 m.) ir sužalojo abi kojas. Sunkią traumą patyręs pensininkas buvo skubiai nuvežtas į gydymo įstaigą.
Sekmadienio vakarą iš ligoninės gautas pranešimas, kad vyriškis mirė.
„Renkama medžiaga ir tikslinamos įvykio aplinkybės“, – teigiama policijos suvestinėje.
Rokiškio rajonassmulkintuvaspensininkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.