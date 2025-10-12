Tragedija Rokiškio rajone: kukurūzų lauke smulkintuvas pražudė 81 metų vyrą

Policija informavo, jo apie 17 val. 10 min. Rokiškio r., Kriaunų sen., Vakarių k., smulkintuvas „Krone Big“ su priekyje įmontuotu kederiu-smulkintuvu, kairiuoju kraštu, kukurūzų lauke kliudė pašalinį asmenį (gim. 1944 m.) ir sužalojo abi kojas. Sunkią traumą patyręs pensininkas buvo skubiai nuvežtas į gydymo įstaigą.
Sekmadienio vakarą iš ligoninės gautas pranešimas, kad vyriškis mirė.
„Renkama medžiaga ir tikslinamos įvykio aplinkybės“, – teigiama policijos suvestinėje.
Rokiškio rajonassmulkintuvaspensininkas
