Ankstų pirmadienio rytą per 3 automobilių susidūrimą greta Vilniaus nukentėjo du žmonės

Du žmonės nukentėjo ankstų pirmadienio rytą Vilniaus rajone susidūrus trims lengviesiems automobiliams. Dėl avarijos kelyje Vilnius – Šalčininkai nusidriekė spūstis sostinės link.
Pranešimas apie susidūrimą spalio 13 d. gautas apie 6 val. 44 min. Buvo pranešta, kad kelyje Šalčininkai – Vilnius, ties posūkiu į Rudamina (greta Nemėžėlės kaimo) automobilis „Ford“ kaktomuša susidūrė su kita mašina.
Pranešta, kad po avarijos medikų pagalbos reikia 40 metų vyrui.
Apie 7 val. 09 min. policijos pareigūnai į avarijos vietą dėl gaisro pavojaus išsikvietė ugniagesius.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, įvykio vietoje rasti susidūrę automobiliai „Ford Focus“, „Honda CR-V“ ir „Renault Espace“.
Užspaustų žmonių nebuvo, gaisro pavojaus ugniagesiai irgi neižvelgė. Tad gelbėtojai tik atjungė automobilių akumuliatorius ir sutvarkė kelio dangą.
Ugniagesių duomenimis, greitosios pagalbos medikai iš avarijos vietos į ligoninę išvežė automobilių „Ford“ ir „Honda“ vairuotojus. 
Dėl avarijos nusidriekė didžiulė spūstis kelyje Šalčininkai – Vilnius važiuojant sostinės link.
