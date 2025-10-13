Brolio nuojauta neapgavo – išlaužus duris, Kauno r. gyventojas rastas miręs

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 10 d. apie 12 val. 03 min. ugniagesiai buvo iškviesti į Zapyškio seniūniją, Riogliškių kaimą, Strazdų g. Paskambinęs vyras pranešė, kad pro langą mato lovoje gulintį brolį.
Pasa pranešimo, lovoje gulintis vyriškis nejuda, durys užrakintos.
Ugniagesiams atvykus paaiškėjo, kad jų pagalbos nebereikia, namo durys buvo išlaužtos iki jų atvykimo.
Viduje buvusiam vyriškiui greitosios pagalbos medikai konstatavo mirtį.
Įvykis tiriamas.
mirė vyrasKauno rajonasugniagesiai
