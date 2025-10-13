Dėl gaisro Kauno r. iš pastato evakuota 15 suaugusių ir 6 vaikai, du žmonės išvežti į ligoninę

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 12 d. apie 11 val. 29 min. Kauno rajono ugniagesiai iškviesti į Samylų seniūniją, Vaišvydavos kaimą, Miškininkų g. Buvo pranešta, kad užkūrus židinį, dūmai pradėjo eiti pro stogą.
Ugniagesiams atvykus, iš trijų aukštų mūrinio netaisiklingos formos pastato stogo veržėsi dūmai. Apie 11 val. 42 min. į gaisro vietą išsiųsta papildomai pajėgų.
Ugniagesiai praneša, kad degė trečiame aukšte. Pirminiais duomenimis, bute eksploatuojant židinį, nuo metalinio dūmtraukio užsidegė medinės stogo konstrukcijos.
Per incidentą nudegė 30 kvadratinių metrų medinių stogo konstrukcijų, nuardyta 50 kvadratinių metrų stogo dangos, aprūko patalpos.
Iš pastato buvo evakuota 15 suaugusiųjų (iš vieno buto išneštas neįgalus žmogus) ir 6 nepilnamečiai. Viena moteris ir neįgalusis išvežti į ligoninę.
Bute dūmų detektoriaus nebuvo.
Įvykis tiriamas.
