Incidentas teismo rūmuose Vilniuje: žalojosi į teismo posėdį atėjęs vyras, prireikė medikų

Apie incidentą pagalbos telefonu spalio 13 d. pranešta apie 13 val. 20 min. Teismo darbuotojai informavo, kad į teismo posėdį teismo rūmuose Žygimantų g. atėjęs vyras tyčia susižalojo.
Pasak pranešimo, susižalojęs vyriškis kraujuodamas išėjo į Žygimantų g. ir sėdi ant suoliuko, jam reikia medikų pagalbos.
Atskubėję greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai greta pastato rado kruviną vyrą (gim. 1956 m.). Vilnietis neneigė, ka susižalojo pats.
Vyrui medikai suteikė pirmąją pagalbą, vėliau jis išvežtas į ligoninę.
Žygimantų gatvės rūmuose yra įsikūręs Vyriausiasis administracinis teismas, taip pat ir Regionų administracinis teismas.
Įvykis tiriamas.
sužalojimasTeismasVilnius
