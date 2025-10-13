Lrytas Premium prenumerata tik
Incidentas teismo rūmuose Vilniuje: žalojosi į teismo posėdį atėjęs vyras, prireikė medikų

2025 m. spalio 13 d. 14:53
Lrytas.lt
Neįprastas incidentas pirmadienį įvyko Vilniaus centre esančiuose teismo rūmuose. Į teismo posėdį atėjęs vyras tyčia susižalojo, įvykio vietoje prireikė medikų.
Apie incidentą pagalbos telefonu spalio 13 d. pranešta apie 13 val. 20 min. Teismo darbuotojai informavo, kad į teismo posėdį teismo rūmuose Žygimantų g. atėjęs vyras tyčia susižalojo.
Pasak pranešimo, susižalojęs vyriškis kraujuodamas išėjo į Žygimantų g. ir sėdi ant suoliuko, jam reikia medikų pagalbos.
Atskubėję greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai greta pastato rado kruviną vyrą (gim. 1956 m.). Vilnietis neneigė, ka susižalojo pats.
Vyrui medikai suteikė pirmąją pagalbą, vėliau jis išvežtas į ligoninę.
Žygimantų gatvės rūmuose yra įsikūręs Vyriausiasis administracinis teismas, taip pat ir Regionų administracinis teismas.
Įvykis tiriamas.
