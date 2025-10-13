Ugniagesių savaitgalis: užgesino 50 gaisrų, atliko 154 darbus

Penktadienį, apie 7 val. 20 min., Jonavoje, Žemaitės gatvėje, parduotuvės kepykloje degė elektros skydinė. Žmonės iš parduotuvės išėjo dar iki ugniagesių atvykimo. Gaisras užgesintas panaudojus parduotuvės gesintuvus. Ugniagesiai teigiamo slėgio ventiliatoriumi išvėdino patalpas. Apdegė elektros instaliacijos skydinė, elektros kabeliai ir elektros kirtikliai, aprūko lubos.
Apie 18 val. 15 min., Kelmės rajone, Užvenčio seniūnijoje, Ramučių kaime, gaisras kilo gyvenamajame name. Gaisro metu sudegė namo stogas, perdanga, išdegė namo vidus, namų apyvokos daiktai, apdegė ir išardytos namo sienos. Pirminiais duomenimis, autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo.
Apie 21 val. 03 min., Šiauliuose, Dainavos take, daugiabutyje prie buto durų smilko durų kilimėlis. Iš buto, kuriame tvyrojo daug dūmų, išvesta buto šeimininkė, ją medikai išvežė į gydymo įstaigą. Autonominio dūmų detektoriaus bute nebuvo.
Šeštadienį, apie 23 val. 20 min., Alytaus rajone, Butrimonių seniūnijoje, Butrimonių miestelyje, atvira liepsna degė ūkinis pastatas. Gaisro metu sudegė pastato stogas, apdegė medinės sienos, išdegė pastato vidus ir jo viduje buvę automobilis „Opel Antara“, 12 kub. m. malkų, elektriniai įrankiai ir namų apyvokos daiktai.
Sekmadienį, apie 9 val. 35 min., Anykščių rajone, Troškūnų seniūnijoje, Gečionių viensėdyje, degė gyvenamasis namas. Ugniagesiai išsaugojo už 10 m stovintį naujos statybos rąstinį namą. Gaisro metu sudegė namo stogas, dalis perdangos, aprūko namo vidus ir jame buvęs turtas.
Apie 11 val. 29 min., Kauno rajone, Samylų seniūnijoje, Vaišvydavos kaime, gaisras kilo daugiabutyje. Nuo metalinio dūmtraukio užsidegė medinės stogo konstrukcijos. Iš namo evakuotas 21 žmogus, vienas žmogus išvežtas į gydymo įstaigą apžiūrai.
Gaisro metu sudegė apie 30 kv. m stogo konstrukcijų, buvo nuardyta apie 50 kv. m stogo dangos, aprūko buto patalpos trečiajame aukšte. Pirminiais duomenimis, autonominis dūmų detektorius bute neįrengtas.
Apie 21 val. 04 min., Kauno rajone, Garliavoje, Darbininkų gatvėje, gyvenamojo namo kieme degė du automobiliai „Audi A6“ ir BMW X5. Gaisro metu sudegė visos degios automobilio BMW X5 dalys, termiškai paveiktas kėbulas. Nukentėjo ir automobilis „Audi A6“: išdegė salonas, sudegė padangos, sutrūko stiklai, aprūko kėbulas. Karštis paveikė ir šalia stovinčio namo fasadą.
Savaitgalį degė keturios pirtys. Penktadienį, apie 16 val. 54 min., Zarasų rajone, Dusetų seniūnijoje, Pakniškių kaime, sudegė pirtis.
Šeštadienį, apie 17 val. 46 min., Kelmės rajone, Užvenčio seniūnijoje, Ramučių kaime, degė pirtelės prieangis.
Tą pačią dieną, apie 18 val. 50 min., Ignalinos rajone, Dūkšto seniūnijoje, Ažukarklinės kaime, degė pirtis, gaisro metu sudegė stogas, apdegė sauna.
Sekmadienį, apie 4 val. 25 min., Ignalinos rajone, Linkmenų seniūnijoje, Puziniškio kaime, atvira liepsna degė pirtis (sauna). Gaisro metu sudegė stogas, perdanga, išdegė vidus. Ugniagesiai į lauką išnešė dujų balioną.
Penktadienį, apie 20 val. 34 min., Širvintų rajone, Jauniūnų seniūnijoje, Kubiliškių kaime, ant žmogaus užkrito medis ir prispaudė koją. Ugniagesiai gelbėtojai medį supjaustė ir nukėlė nuo žmogaus kojos. Jie padėjo medikams įmobilizuoti koją ir įkelti žmogų į greitosios pagalbos automobilį.
Šeštadienį, apie 12 val. 20 min., gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Baltijos jūroje, prie Šiaurinio molo, plaukikas kaitavo ir yra prispaustas prie akmenų, negali pats išlipti. Atvykus ugniagesiams, nukentėjusysis jau buvo ištrauktas, plaukiką padėjo ištraukti kartu su juo kaitavę draugai. Ugniagesiai gelbėtojai padėjo vyrui saugiai nulipti nuo molo betoninių blokų. Žmogus nenukentėjo, medikų pagalbos jam nereikėjo.
Apie 15 val. 58 min. Šilutės rajone, Saugų seniūnijoje, Rudynų kaime, kelyje Šilutė-Klaipėda, eismo metu susidūrė automobiliai „Toyota Prius“ ir BMW. Automobilyje „Toyota Prius“ važiavo 5 žmonės – vienas suaugęs ir keturi vaikai, kitame automobilyje – trys suaugę žmonės ir du vaikai. Iki atvykstant ugniagesiams, vaikai iš abiejų automobilių buvo iškelti.
Dviem BMW automobilio keleiviams ugniagesiai uždėjo kaklo įtvarus, iškėlė iš automobilių ir perdavė juos medikams. Iš abiejų sumaitotų automobilių ugniagesiai išlaisvino žuvusiųjų vairuotojų kūnus. Aštuoni eismo dalyviai išvežti į gydymo įstaigą.
Apie 18 val. 48 min. pranešta, kad Jonavoje, P. Vaičiūno gatvėje, giliame griovyje guli vyras. Ugniagesiai gelbėtojai vyrą ištraukė iš griovio ir perdavė medikams ir policijos pareigūnams.
Sekmadienį ugniagesiai gelbėtojai 67 kartus vyko šalinti vėjo padarinių. Daugiausia tokių darbų atlikta Šiaurės rytų Lietuvoje: Utenos apskrityje 23 kartus vyko šalinti vėjo padarinių, Panevėžio –16 kartų, Kauno – 13 kartų.
Daugiausia darbų atlikta šalinant virtusius medžius, šakas nuo važiuojamosios kelio dalies, otris kartus vykta šalinti medžių, šakų, užvirtusių ant automobilių.
Apie 15 val. 04 min., Vilniuje, Dzūkų gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai pašalino nukritusias šakas nuo automobilių „Volvo“ ir „Nisan“.
Apie 15 val. 17 min. Kaune, Piliakalnio gatvėje, pašalintas medis, užvirtęs ant tvoros ir ant automobilio „Volkswagen“.
Apie 15 val. 21 min., parnešta, kad Kaune, P. Lukšio gatvėje, ant automobilio „Opel“ nuvirto medis. Ugniagesiai nupjovė medžio šaką ir pašalino nuo automobilio.
