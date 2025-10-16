Šiurpus radinys Kauno r. tvenkinyje – prireikė ugniagesių ir policijos

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 15 d. apie 15 val. 18 min. ugniagesiai buvo iškviesti į Lapių seniūniją, Drąseikių kaimą, Ežero g. Buvo gautas pranešimas, kad žmonės mato skenduolį tvenkinyje.
atvykus ugniagesiams, skenduolis plūduriavo apie 30 m nuo kranto.
Apie 16 val. 23 min. žmogaus kūnas ištrauktas į krantą ir perduotas medikams. Šie konstatavo žmogaus mirtį.
Skenduolio tapatybė kol kas nežinoma. Nežinomos ir nelaimės aplinkybės.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi įvykio smulkmenas.
skenduolisKauno rajonasugniagesiai
