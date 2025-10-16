Lrytas Premium prenumerata tik
Šiurpus radinys Kauno r. tvenkinyje – prireikė ugniagesių ir policijos

2025 m. spalio 16 d. 08:43
Kauno rajone ugniagesiai ištvenkinio ištraukė nuskendusio žmogaus kūną. Nelaimės aplinkybės kol kas neaiškios, policija pradėjo tyrimą.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 15 d. apie 15 val. 18 min. ugniagesiai buvo iškviesti į Lapių seniūniją, Drąseikių kaimą, Ežero g. Buvo gautas pranešimas, kad žmonės mato skenduolį tvenkinyje.
atvykus ugniagesiams, skenduolis plūduriavo apie 30 m nuo kranto.
Apie 16 val. 23 min. žmogaus kūnas ištrauktas į krantą ir perduotas medikams. Šie konstatavo žmogaus mirtį.
Skenduolio tapatybė kol kas nežinoma. Nežinomos ir nelaimės aplinkybės.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi įvykio smulkmenas.
