Vienoje judriausių Vilniaus sankryžų tvyro chaosas – sunkvežimio strėlė išjungė šviesoforus

Apie incidentą visų pirma pranešė Vilniaus savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, save tapatinanti su prekės ženklu „judu.lt“.
„Dėl įvykio Ukmergės g. – Geležinio Vilko g. sankryžoje (centro kryptimi), kurio metu buvo apgadinta santvara su šviesoforais, neveikia sankryžos šviesoforai. Kviečiame išlikti budriems ir esant galimybei rinktis kitą maršrutą“, – rašoma „judu.lt“ pranešime.
Vairuotojams skirtame „judu.lt“ portale peržvelgiant vaizdo kamerų vaizdus iš šios sankryžos matyti, kad čia įsivyravo visiškas chaosas – sankryža užkimšta, aplinkui nusidriekė didžiulės spūstys.
Aiškėja, kad šviesoforo viršutines atramas nurovė pro šalį važiavusio sunkvežimio strėlė.
Sunkvežimis šviesoforus su savimi dar kurį laiką tempė.
Sunkvežimiui sustojus, metalinės konstrukcijos užgriozdino visą važiuojamąją kelio dalį, gatvė tapo sunkiai pravažiuojama.
Per incidentą apgadintas sankryžoje buvęs automobilis „Honda CR-V“. Automobiliui nurautas variklio dangtis.
Atskubėję policijos pareigūnai pradėjo reguliuoti eismą važiuojant miesto centro link.
Tuo tarpu važiuojant nuo centro Ukmergės g. kalno link eismas visai uždarytas, transportas nukreipiamas per estakadą.
