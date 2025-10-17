Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
Per avariją Anykščių r. nukentėjo trys žmonės

2025 m. spalio 17 d. 10:14
Lrytas.lt
Trys žmonės buvo sužaloti vėlų ketvirtadienio vakarą Anykščių rajone susidūrus dviem lengviesiems automobiliams.
Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, spalio 16 d. apie 23 val. 35 min. Anykščių r., Kavarsko seniūnijoje, kelio Radiškis-Anykščiai-Rokiškis 10-ame km susidūrė automobilis „Opel Zafira“, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 2005 m.), ir automobilis „Opel Astra“, vairuojamas kito blaivaus vyro (gim. 1990 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo „Opel Zafira“ vairuotojas ir keleivis (gim. 2002 m.) bei „Opel Astra“ keleivis (gim. 1998 m.).
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
