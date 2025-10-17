Per avariją Anykščių r. nukentėjo trys žmonės

Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, spalio 16 d. apie 23 val. 35 min. Anykščių r., Kavarsko seniūnijoje, kelio Radiškis-Anykščiai-Rokiškis 10-ame km susidūrė automobilis „Opel Zafira“, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 2005 m.), ir automobilis „Opel Astra“, vairuojamas kito blaivaus vyro (gim. 1990 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo „Opel Zafira“ vairuotojas ir keleivis (gim. 2002 m.) bei „Opel Astra“ keleivis (gim. 1998 m.).
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaAnykščių rajonassusidūrimas
