Pranešama apie gaisrą Kvesų karjere

2025 m. spalio 17 d. 13:37
Penktadienio rytą pranešta apie gaisrą Kauno rajone esančiame Kvesų smėlio ir žvyro karjere.
„Dega Kauno rajone Kvesų karjeras, atvira liepsna“, – penktadienį apie 11 val. 09 min. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas.
Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė, Kvesų karjere dega žvyro sijojimo linija.
Anot jos, į įvykio vietą išvykusios Kauno rajono ir aplinkinių komandų ugniagesių pajėgos.
„Dūmuose paskendę Bubiai, praneškite dėl oro taršos, nes neįmanoma lauke būti. O vietiniai žmonės sakė, neįdomu, jiems smarvė, nieko nesisaugo“, – rašė apie nelaimę pranešęs skaitytojas.
