Nelaimė Kėdainių rajone – naktį tvenkinyje rastas negyvas vyras

Spalio 18-ąją, 1 valandą 17 minučių gautas vyro pranešimas, kad prieš tris valandas bendravo su tėvu, kuris išplaukė motorine valtimi, o dabar negali susisiekti.
1 valandą 53 minutės pradėta piliečio paieška nurodytoje vietoje – Piliamanto kaimo tvenkinyje.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnas su dronu, budėjo medikai. 5 val. 12 min. tvenkinyje rastas vyro (g. 1973 m.) kūnas be gyvybės ženklų Jis parplukdytas į krantą ir perduotas GMP. GMP darbuotojai konstatavo mirtį.
Atliekant paiešką išžvalgyta apie 6 km pakrantės.