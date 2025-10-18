Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaNelaimės

Nelaimė Kėdainių rajone – naktį tvenkinyje rastas negyvas vyras

2025 m. spalio 18 d. 07:27
Lrytas.lt
Naktį į šeštadienį gelbėtojai ieškojai pradingusio vyro, jis rastas negyvas.
Spalio 18-ąją, 1 valandą 17 minučių gautas vyro pranešimas, kad prieš tris valandas bendravo su tėvu, kuris išplaukė motorine valtimi, o dabar negali susisiekti.
1 valandą 53 minutės pradėta piliečio paieška nurodytoje vietoje – Piliamanto kaimo tvenkinyje.  
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnas su dronu, budėjo medikai. 5 val. 12 min. tvenkinyje rastas vyro (g. 1973 m.) kūnas be gyvybės ženklų Jis parplukdytas į krantą ir perduotas GMP. GMP darbuotojai konstatavo mirtį.
Atliekant paiešką išžvalgyta apie 6 km pakrantės. 
