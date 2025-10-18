Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Skaudus įvykis Lazdijų rajone: medikų pagalbos prireikė dviem mažametėms ir kūdikiui

2025 m. spalio 18 d. 10:24
Lrytas.lt
Lazdijų rajone eismo įvykio metu nukentėjo net 5 žmonės, tarp jų – dvi mažametės bei kūdikis. 
Daugiau nuotraukų (1)
Spalio 17 d. apie 17 val. 45 min. Lazdijų r. Juozapavo k. ribose, kelyje Lazdija-Akmeniai, į moters (gim. 1972 m.) vairuojamą automobilį BMW atsitrenkė ta pačia kryptimi važiavęs ir saugaus atstumo nesilaikęs automobilis „Audi A6”, kurį vairavo vyras (gim. 1995 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo BMW vairuotoja, taip pat „Audi“ automobiliu vykę keleiviai: moteris (gim. 1999 m.), dvi mergaitės (gim. 2017 ir 2018 m.) ir berniukas (gim. 2024 m.). Mažamečiai dėl patirtų sužalojimų išvežti į Kauno klinikas. Vairuotojai blaivūs.
Pradėtas aplinkybių patikslinimas pagal LR BK 281 str. 1 d.
eismo įvykisMoterisBMW
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.