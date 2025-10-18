Skaudus įvykis Lazdijų rajone: medikų pagalbos prireikė dviem mažametėms ir kūdikiui

Spalio 17 d. apie 17 val. 45 min. Lazdijų r. Juozapavo k. ribose, kelyje Lazdija-Akmeniai, į moters (gim. 1972 m.) vairuojamą automobilį BMW atsitrenkė ta pačia kryptimi važiavęs ir saugaus atstumo nesilaikęs automobilis „Audi A6”, kurį vairavo vyras (gim. 1995 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo BMW vairuotoja, taip pat „Audi“ automobiliu vykę keleiviai: moteris (gim. 1999 m.), dvi mergaitės (gim. 2017 ir 2018 m.) ir berniukas (gim. 2024 m.). Mažamečiai dėl patirtų sužalojimų išvežti į Kauno klinikas. Vairuotojai blaivūs.
Pradėtas aplinkybių patikslinimas pagal LR BK 281 str. 1 d.
eismo įvykisMoterisBMW
Rodyti daugiau žymių