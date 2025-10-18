Vilniaus rajone susidūrė du automobiliai, sužalotus žmones išvežė medikai

Nelaimė įvyko apie 11 val. 7 min., Vilniaus rajone, Nemenčinės plente. Kelias šioje atkarpoje lygus ir tiesus, o leistinas greitis apribotas iki 70 kilometrų per valandą.
Pirminiais duomenimis, susidūrė du ta pačia kryptimi važiavę automobiliai. Po smūgio jie atsidūrė griovyje.
Nukentėjo vieno automobilio vairuotojas bei keleivis. Jų sužalojimai nėra sunkūs, tačiau nukentėjusiuosius medikai išvežė į ligoninę.
Tikėtina, kad nelaimės priežastimi tapo neatsargus kažkurio vairuotojo manevras.
