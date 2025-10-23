Sostinės polcijos pareigūnai tebeiško praėjusių metų pabaigoje dingusio vilniečio

2024 m. gruodžio 15 d. apie 21 val. vyras išėjo iš savo namų, Vilniuje, Vieversių g., ir iki šiol negrįžo.
Dingusio Miroslavo Gaidulevič požymiai: apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, juodų plaukų, su juoda barzda.
Vyras vilkėjo mėlyną kombinezoną, avėjo juodus batus.
Asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius šio vyro buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Zbignevą Romeiko, tel. +370 700 56704, mob. +370 603 92888, el. p. zbignev.romeiko@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
VilniusPolicijadingo be žinios
