Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Kraupi avarija A1 kelyje Kaune: automobilis visiškai sumaitotas

2025 m. spalio 26 d. 13:05
Sekmadienio paryčiais A1 magistralėje automobilio nesuvaldęs vairuotojas rėžėsi į kelio atitvarus.
Daugiau nuotraukų (4)
Apie eismo įvykį ties prekybos centru „Mega“ 3.50 val. pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
„Tik įvažiavus į Kauną iš Klaipėdos pusės didelė avarija. Motoras kairinėj juostoj mėtosi“, – rašė apie nelaimę pranešęs kaunietis.
Tuo tarpu su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija susisiekęs kaunietis pasidalijo ir kraupios avarijos nuotraukomis. Jose matoma, kad eismo įvykyje dalyvavęs automobilis – smarkiai sumaitotas, ant kelio guli jo motoras, mėtosi įvairios lūženos.
Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) budintis pareigūnas, pranešimas apie eismo įvykį šioje vietoje gautas 3.44 val.
Kad ir kaip kraupiai atrodytų, pareigūnas patikino, jog visgi tai techninis eismo įvykis, kurio metu niekas nenukentėjo.
„1977 metais gimęs vairuotojas nesuvaldė „Toyota“ markės automobilio ir atsitrenkė į kelio atitvarus. Eismo įvykio metu buvo blaivus. Automobilyje be vairuotojo buvo keleivis, buvo atvykusi greitoji medicinos pagalba, apžiūrėjo, niekas nenukentėjo“, – nurodė budintis pareigūnas.
Jis taip pat pažymėjo, kad vairuotojas su pildysis eismo įvykio deklaraciją su AB „Kelių priežiūra“.
KaunasA1avarija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.