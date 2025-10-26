Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaNelaimės

Telšių rajone – kraupi 28 metų vyro paieškų atomazga: narai kūną aptiko tvenkinyje

2025 m. spalio 26 d. 09:23
Telšių rajone dingęs jaunas vyras rastas daugiau nei po paros rastas negyvas.
28 metų Eimantas P. iš savo namų Varnių seniūnijoje išėjo penktadienio naktį, apie 3 valandą.
Jaunuolio pasigedę artimieji kreipėsi į teisėsaugą,
Paieškų atomazga, deja, buvo tragiška – jaunuolis šeštadienį rastas negyvas.
Eimanto P. kūnas buvo aptiktas netoli jo namų esančiame tvenkinyje. 
Nuskendusį jaunuolį iš vandens ištraukė ugniagesių tarnybos narai. 
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio viršininkė Greta Frajerytė-Ruvelė naujienų portalą Lrytas informavo, jog yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo.
Akivaizdžių smurto požymių ant kūno neaptikta, tačiau tikslų atsakymą, ar mirtis negalėjo būti smurtinė, pateiks teismo medicinos ekspertai. Šiuo metu laukiama jų išvadų.
Pareigūnai tiria įvairias versijas – ne tik smurto, bet ir nelaimingo atsitikimo ar savižudybės.
Telšių rajonasvyro mirtispaieška
