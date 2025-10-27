Savaitgalį gaisruose nukentėjusiųjų nebuvo, o gelbėjimo darbų atlikta per šimtą

Penktadienį, 12.21 val., Šiauliuose, Liejyklos gatvėje, gamybinėse patalpose kilo gaisras.
Atvykus ugniagesiams, įmonės pastate esančiose gamybinėse patalpose degė sukrauti gumos gaminiai bei dūmų ištraukimo ventiliatorius su ortakiais, einančiais iki stogo.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos 7 automobilinės cisternos ir automobilinės kopėčios, sudarytas Gelbėjimo darbų koordinavimo štabas. Gaisro metu apdegė ortakiai ir stogo danga, aprūko gamybinė įranga.
Šeštadienį, 02.11 val., Anykščių rajone, Svėdasų seniūnijoje, Kunigiškių I kaime, degė garažas, kuriame buvo mediena, miško technikos padangos, ratai ir kitos technikos degiosios detalės.
Gaisro metu garažas sudegė, ugniagesiai išsaugojo mūrinį pastatą, kuris priblokuotas prie garažo.
22.06 val., Plungės rajono savivaldybėje, Žemaitės gatvėje, gyvenamojo namo rūsyje degė katilinė. Gaisro metu išdegė katilinė ir sauna, aprūko sienos ir lubos, išsilydė plastikiniai vidaus nuotekų vamzdžiai, apdegė apie 3 kub. m malkų.
Sekmadienį, 05.57 val., Klaipėdoje, Statybininkų prospekte, bendrabučio ūkinėje patalpoje, degė paspirtukų ličio jonų baterijos. Gaisro metu apdegė dvi baterijos.
Pirmadienį, 03.52 val., Šiauliuose, Tilžės gatvėje, degė automobilis „Toyota Corrolla Verso“. Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyrius, apdegė salonas ir du šalia stovėję automobiliai.
Penktadienį, 12.55 val., gautas medikų prašymas nukelti traumą patyrusį vyrą iš 3 m aukščio.
Nelaimė atsitiko Vilniaus rajone, Nemenčinės seniūnijoje, Gaukštonių kaime: laukuose, ant kombaino buvęs vyras patyrė traumą. Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo nukentėjusįjį iš kombaino bunkerio jau buvo ištraukęs kitas žmogus.
Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, nukentėjusįjį nukėlė nuo stogo ir perdavė medikams.
15.42 val., Alytaus rajone, Punios seniūnijoje, Panemuninkėlių kaime, Normandijos-Nemuno gatvėje, susidūrė automobiliai „Mercedes Benz GLE“ ir „Skoda Roomster“. Iš automobilio „Skoda“ iškeltas žmogus be sąmonės, perduotas medikams. Žmogui konstatuota mirtis.
20.43 val. pranešta, kad Šilutės rajone, Šilutės seniūnijoje, Šyšos kaime, Nemuno upėje, du žvejai iškrito iš laivo. Vienas iš jų išplaukė į krantą, kitas liko vandenyje. Išsigelbėjęs žvejys, pasiekęs artimiausią sodybą, kreipėsi pagalbos.
Žvejų kateris nuo kranto buvo nutolęs apie 30 m. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai ieškojo žmogaus vandenyje iš valties ir sausumoje. Žvejų kateris surastas, pririštas prie medžio.
Į pagalbą vykdant paieškos darbus prisijungė ir pasieniečių kateris. Antrasis žvejys nerastas, paieška buvo nutraukta, o išsigelbėjęs žvejys išvežtas į gydymo įstaigą.
23.10 val., Vilniuje, Savanorių prospekte, automobilis „Toyota Prius“ užstrigo geležinkelio pervažoje. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, automobilį ištraukė į važiuojamąją kelio dalį.
Šeštadienį, 08.07 val., Elektrėnų savivaldybėje, Gilučių seniūnijoje, Kalninių Mijaugonių kaime, lengvasis automobilis „Toyota Yaris“ nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė ant stogo.
Atvykę į avarijos vietą ugniagesiai gelbėtojai vairuotoją iškėlė iš automobilio ir perdavė medikams.
08.29 val., gautas pranešimas iš medikų, kad Kaune, A. Juozapavičiaus prospekte, į kavos aparatą įstrigo moters pirštai. Ugniagesiai gelbėtojai išardė aparatą ir išlaisvino pirštus.
10.31 val. Kelmės rajone, Kukečių seniūnijoje, Jakšpelkio viensėdyje, susidūrus dviem lengviesiems automobiliams „Ford C-Max“ ir „Mitsubishi Qutlander“, ugniagesiai gelbėtojai iš automobilio „Ford“ išlaisvino keleivę ir perdavė ją medikams.
11.34 val., gautas pranešimas, kad Telšių rajone, Sedos gatvėje, susidūrus dviem automobiliams „BMW 520“ ir „Toyota C-HR“, žmogus negali išlipti iš automobilio.
Ugniagesiai gelbėtojai atidarė automobilio „BMW 520“ duris, perdavė nukentėjusiąją medikams ir automobilį patraukė nuo kelio.
Šeštadienį iš vandens telkinių, vykdant nuskendusių ir dingusių žmonių paieškas, rasti ir ištraukti dviejų žmonių kūnai.
08.34 val. Telšių rajone, Varnių seniūnijoje, Sėbų kaime, viename iš dviejų žvalgytų vandens telkinių, rastas dingusio asmens kūnas.
09.06 val., Šilutės rajone, Šilutės seniūnijoje, Šyšos kaime, Atmatos upėje, ugniagesiai gelbėtojai, ieškodami nuskendusio žmogaus ir atlikdami žvalgybą iš valties, rado ir ištraukė iš upės skenduolį.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)ugniagesiaigaisrai
Rodyti daugiau žymių